На карнавале в Сочи устроят массовый спуск с горы в купальниках

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи начался один из самых необычных карнавалов в мире — «Бугель Вугель». Четыре дня склоны гор и трассы будут сотрясать звуки музыкального фестиваля, а параллельно пройдут 15 соревнований между лыжниками и сноубордистами.

Кульминацией станет попытка установить новый рекорд Гиннеса по массовому спуску с горы в купальниках. Кстати, прошлое достижение такого рода было сделано участниками этого же фестиваля год назад.



За час до битвы за рекорд пройдет акция в поддержку паратлетов. Призер чемпионата мира по пара-сноуборду Серафим Пикалов возглавит спуск с участием более 100 человек.



Тренироваться будущие рекордсмены начали заранее. Гости фестиваля, а ими, по подсчетам организаторов, станут около 20 тысяч человек, уже вышли на трассы в карнавальных костюмах и купальниках.