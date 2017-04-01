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  • 01.04, 09:54
    На карнавале в Сочи устроят массовый спуск с горы в купальниках. Сочи, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На карнавале в Сочи устроят массовый спуск с горы в купальниках

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    На карнавале в Сочи устроят массовый спуск с горы в купальниках

    На карнавале в Сочи устроят массовый спуск с горы в купальниках

      На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи начался один из самых необычных карнавалов в мире — «Бугель Вугель». Четыре дня склоны гор и трассы будут сотрясать звуки музыкального фестиваля, а параллельно пройдут 15 соревнований между лыжниками и сноубордистами.

      Кульминацией станет попытка установить новый рекорд Гиннеса по массовому спуску с горы в купальниках. Кстати, прошлое достижение такого рода было сделано участниками этого же фестиваля год назад.

      За час до битвы за рекорд пройдет акция в поддержку паратлетов. Призер чемпионата мира по пара-сноуборду Серафим Пикалов возглавит спуск с участием более 100 человек.

      Тренироваться будущие рекордсмены начали заранее. Гости фестиваля, а ими, по подсчетам организаторов, станут около 20 тысяч человек, уже вышли на трассы в карнавальных костюмах и купальниках.

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