На улицах Махачкалы появилось интеллектуальное такси

По улицам Махачкалы начало колесить необычное такси. За проезд в нем пассажир может не платить, если сумеет ответить на вопросы водителя об истории Дагестана.

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Махачкала

такси

Работая в такси, Ибрагим Расулов сделал неприятное открытие. Эрудиция дагестанской молодежи не отвечает его высоким стандартам. Таксисту стало не до шуток, и он начал экзаменовать своих пассажиров.



Земляков Ибрагим испытывает не зря. Если пассажир сможет вспомнить школьную программу, то оплачивать поездку ему не придется.



Ибрагим Расулов, таксист: «Мне деньги не нужны, мне нужна образованная молодежь».



Начальство таксопарка поначалу озаботилось возможными убытками. А вдруг клиенты будут сплошь эрудированными? В итоге это признали маловероятным и даже пожертвовали образовательному проекту Расулова видеорегистратор в машину.



Ибрагим Расулов: «Я хочу, чтобы пока я живой, молодежь не забывала дагестанскую историю, российскую историю не забывала. Вот это у меня единственная цель».



На пассажиров постарше щедрое предложение Ибрагима Расулова не распространяется.



Подробности — в видеоматериале.