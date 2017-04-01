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  • 01.04, 11:25
    На улицах Махачкалы появилось интеллектуальное такси. Дагестан, Махачкала, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На улицах Махачкалы появилось интеллектуальное такси

    2 комментария

    На улицах Махачкалы появилось интеллектуальное такси

    На улицах Махачкалы появилось интеллектуальное такси

      По улицам Махачкалы начало колесить необычное такси. За проезд в нем пассажир может не платить, если сумеет ответить на вопросы водителя об истории Дагестана.

      Работая в такси, Ибрагим Расулов сделал неприятное открытие. Эрудиция дагестанской молодежи не отвечает его высоким стандартам. Таксисту стало не до шуток, и он начал экзаменовать своих пассажиров.

      Земляков Ибрагим испытывает не зря. Если пассажир сможет вспомнить школьную программу, то оплачивать поездку ему не придется.

      Ибрагим Расулов, таксист: «Мне деньги не нужны, мне нужна образованная молодежь».

      Начальство таксопарка поначалу озаботилось возможными убытками. А вдруг клиенты будут сплошь эрудированными? В итоге это признали маловероятным и даже пожертвовали образовательному проекту Расулова видеорегистратор в машину.

      Ибрагим Расулов: «Я хочу, чтобы пока я живой, молодежь не забывала дагестанскую историю, российскую историю не забывала. Вот это у меня единственная цель».

      На пассажиров постарше щедрое предложение Ибрагима Расулова не распространяется.

      Подробности — в видеоматериале.

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