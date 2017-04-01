Модные бабушки: в Нью-Йорке на подиум вышли модели за 60

Все возрасты покорны красоте — так считают в Нью-Йорке , где устроили показ мод для пенсионеров.

Всем моделям — за 60. Они же и дизайнеры: коллекцию пенсионеры шили сами. Тут и национальные костюмы, и элегантные вечерние платья, и, конечно, наряд невесты.



На подиум — он же красная дорожка — женщины выходили под живую музыку, с профессиональным макияжем.



Дефиле устроил один из местных домов престарелых, чтобы доказать, что возраст — не помеха счастью.