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  • 01.04, 09:54
    Модные бабушки: в Нью-Йорке на подиум вышли модели за 60. женщины, мода, Нью-Йорк, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Модные бабушки: в Нью-Йорке на подиум вышли модели за 60

    1 комментарий
    Модные бабушки: в <nobr>Нью-Йорке</nobr> на подиум вышли модели за 60

    Модные бабушки: в Нью-Йорке на подиум вышли модели за 60

    Модные бабушки: в <nobr>Нью-Йорке</nobr> на подиум вышли модели за 60

      Все возрасты покорны красоте — так считают в Нью-Йорке, где устроили показ мод для пенсионеров.

      Всем моделям — за 60. Они же и дизайнеры: коллекцию пенсионеры шили сами. Тут и национальные костюмы, и элегантные вечерние платья, и, конечно, наряд невесты.

      На подиум — он же красная дорожка — женщины выходили под живую музыку, с профессиональным макияжем.

      Дефиле устроил один из местных домов престарелых, чтобы доказать, что возраст — не помеха счастью.

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