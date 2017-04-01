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  • 01.04, 05:22
    Трамп озадачил Америку внезапным уходом из Овального кабинета: видео. США, Трамп Дональд, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Трамп озадачил Америку внезапным уходом из Овального кабинета: видео

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    Трамп озадачил Америку внезапным уходом из Овального кабинета: видео

    Трамп озадачил Америку внезапным уходом из Овального кабинета: видео

    Трамп озадачил Америку внезапным уходом из Овального кабинета: видео
    • Фото: @phillyscottg /twitter.com

      • Дональд Трамп ушел с церемонии подписания указов, не подписав документы, чем не на шутку озадачил всех присутствующих.

      Курьезный инцидент произошел во время церемонии подписания указов по торговой политике. Президент должен был поставить свои подписи на документах в прямом эфире.

      После того, как вице-президент Майкл Пенс, министр торговли Уилбур Росс и глава Национального совета по торговле США Питер Наварро произнесли приветственные речи, Трамп поблагодарил всех находившихся в Овальном кабинете и вышел. У дверей его догнал Пенс и, по всей видимости, напомнил о цели мероприятия, однако президент махнул рукой и удалился.

      Скорее всего, Трамп попросил вице-президента принести бумаги на подпись в отдельный кабинет. В итоге президент США действительно поставил подпись под документами, но немного позднее, отмечает ТАСС.

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