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  • 01.04, 06:52

    Порошенко отчитался о доходах за 2016 год

    4 комментария

    Порошенко отчитался о доходах за 2016 год

    Порошенко отчитался о доходах за 2016 год

    Президент Украины Пётр Порошенко подал электронную декларацию за 2016 год. Из нее следует, что за год доход украинского лидера составил более 12 миллионов гривен.

    366 тыс. 342 грн Порошенко получил в качестве президентской зарплаты. 11 902 976 гривен — это проценты от депозита в Международном инвестиционном банке, 26 252 гривны политик приобрел путем отчуждения корпоративных прав и ценных бумаг.

    В собственности у Порошенко находятся, в частности, дом под Киевом площадью 1,3 тысячи квадратных метров и земельные участки общей площадью около 35 тысяч квадратных метров, а также квартиры в столице, жилое помещение в Виннице и нежилое помещение в Одессе.

    В декларации также упомянуты автомобиль Mercedes-Benz Vito 2010 года, катер Bayliner, коллекция картин российских и украинских живописцев XIX-XX веков и другие произведения искусства.

    Доход супруги президента в 2016 году составил 75 тысяч гривен, отмечает РИА Новости.

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