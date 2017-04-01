#ТЫСУПЕР!
НТВ-видение
ТВ-Эфир
НТВ-видение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.04, 00:48
    Зрители устроили массовую драку на соревнованиях в США: видео. США, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Зрители устроили массовую драку на соревнованиях в США: видео

    комментировать
    Зрители устроили массовую драку на соревнованиях в США: видео

    Зрители устроили массовую драку на соревнованиях в США: видео

    Зрители устроили массовую драку на соревнованиях в США: видео

      В США на юношеском боксерском турнире что-то пошло не так: колотить друг друга начали зрители соревнований.

      Инцидент произошел на турнире Golden Gloves в Лос-Анджелесе. Драка в заде началась после того, как один из бойцов ударил своего соперника после гонга.

      Как рассказал один из очевидцев потасовки, зрители сначала кричали друг на друга, а затем устроили драку, передает ТАСС.

      Очевидец: «По залу летали стулья. Я видел, как женщина ударила кого-то металлическим стулом».

      Побоище прекратилось с приездом полиции, соревнования продолжились. В ходе инцидента никто серьезно не пострадал, а участники драки избежали ареста.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru