Зрители устроили массовую драку на соревнованиях в США: видео

В США на юношеском боксерском турнире
что-то пошло не так: колотить друг друга начали зрители соревнований.
Инцидент произошел на турнире Golden Gloves в Лос-Анджелесе. Драка в заде началась после того, как один из бойцов ударил своего соперника после гонга.
Как рассказал один из очевидцев потасовки, зрители сначала кричали друг на друга, а затем устроили драку, передает ТАСС.
Очевидец: «По залу летали стулья. Я видел, как женщина ударила кого-то металлическим стулом».
Побоище прекратилось с приездом полиции, соревнования продолжились. В ходе инцидента никто серьезно не пострадал, а участники драки избежали ареста.
Как рассказал один из очевидцев потасовки, зрители сначала кричали друг на друга, а затем устроили драку, передает ТАСС.
Очевидец: «По залу летали стулья. Я видел, как женщина ударила кого-то металлическим стулом».
Побоище прекратилось с приездом полиции, соревнования продолжились. В ходе инцидента никто серьезно не пострадал, а участники драки избежали ареста.
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