На Украине запретят российские лекарства

Украинский Минздрав хочет запретить ввоз произведенных в России лекарств и медицинских изделий.
Как заявила глава ведомства Ульяна Супрун, «это политическое решение министерства». Теперь в Минздраве ожидают решения президента и правительства.
По словам Супрун, на государственном уровне Украина не закупает медицинские препараты российского производства. Однако официально лекарства не входили в перечень запрещенных российских товаров, сообщает сайт сообщает target=«_blank»>Вести.Ru.
На Украине с 1 января 2016 года действует режим зоны свободной торговли с ЕС. Россия в ответ приостановила в отношении Киева действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ), запретив тем самым ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия с Украины. В ответ Киев запретил ввоз 43 видов товаров из РФ, лекарства в этот список не входили.
По словам Супрун, на государственном уровне Украина не закупает медицинские препараты российского производства. Однако официально лекарства не входили в перечень запрещенных российских товаров, сообщает сайт сообщает target=«_blank»>Вести.Ru.
На Украине с 1 января 2016 года действует режим зоны свободной торговли с ЕС. Россия в ответ приостановила в отношении Киева действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ), запретив тем самым ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия с Украины. В ответ Киев запретил ввоз 43 видов товаров из РФ, лекарства в этот список не входили.
Комментарии