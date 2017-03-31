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  • 31.03, 23:18

    На Украине запретят российские лекарства

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    На Украине запретят российские лекарства

    На Украине запретят российские лекарства

    Украинский Минздрав хочет запретить ввоз произведенных в России лекарств и медицинских изделий.

    Как заявила глава ведомства Ульяна Супрун, «это политическое решение министерства». Теперь в Минздраве ожидают решения президента и правительства.

    По словам Супрун, на государственном уровне Украина не закупает медицинские препараты российского производства. Однако официально лекарства не входили в перечень запрещенных российских товаров, сообщает сайт сообщает target=«_blank»>Вести.Ru.

    На Украине с 1 января 2016 года действует режим зоны свободной торговли с ЕС. Россия в ответ приостановила в отношении Киева действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ), запретив тем самым ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия с Украины. В ответ Киев запретил ввоз 43 видов товаров из РФ, лекарства в этот список не входили.

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