В Петербурге выступает легендарный оркестр Ростроповича из США

Спустя четверть века в Петербурге дает концерт Вашингтонский симфонический оркестр.

В последний раз музыкальный коллектив из США приезжал в город на Неве в 1990 году, когда им руководил Мстислав Ростропович. Именно поэтому участие крупнейшего оркестра Америки в проходящем на сцене филармонии фестивале имени легендарного виолончелиста имеет большое значение для двух стран.



17 лет назад маэстро был главным дирижером этого коллектива. И именно в эпоху Ростроповича оркестр занял достойное место на мировом музыкальном олимпе. Это время было насыщено гастролями в том числе и в России, когда симфонический оркестр под управлением маэстро впервые в истории выступил на Красной площади.



Дочь исполнителя Ольга Ростропович предложила приехать на фестиваль имени великого виолончелиста в Россию, и коллектив не отказался. Как признался музыкант оркестра эры Ростроповича Уильям Фостер, он был тронут до слез, когда узнал, что ему вновь предстоит выступить здесь.



Сегодня из США приехали 29 музыкантов, игравших со знаменитым маэстро. По его признанию, никто в Америке не достигал такого уровня работы с группой струнных, как легендарный виолончелист.



Сегодняшний концерт проходит в Большом зале петербургской филармонии. За дирижерским пультом — руководитель оркестра Кристоф Эшенбах. В концерте музыка четырех дорогих виолончелисту стран — России, США, Франции (которая стала для Ростроповича и Вишневской второй Родиной в годы эмиграции) и Японии, культуру которой легендарный музыкант очень любил.