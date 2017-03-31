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  • 31.03, 21:46

    Брэд Питт похудел до неузнаваемости: фото

    2 комментария
    Брэд Питт похудел до неузнаваемости: фото

    Брэд Питт похудел до неузнаваемости: фото

    Брэд Питт похудел до неузнаваемости: фото
  • Фото: keepingupwiththepitts /instagram.com

    • Американский актер Брэд Питт шокировал поклонников своей худобой. По данным СМИ, такие изменения стали следствием разрыва с Анджелиной Джоли.

    Как сообщает Газета.Ru, судя по сделанным папарацци фото, Питт, которого часто называют самым сексуальным мужчиной среди живущих, стал «тенью» самого себя, а его худоба шокирует.

    СМИ утверждают, что причиной столь резкого похудения актера стал скандальный развод с актрисой Анджелиной Джоли и «некрасивое» судебное противостояние.

    Ранее сообщалось, что Питт увлекся скульптурой. Как заявил источник, после расставания с Джоли звезда «Бойцовского клуба» много времени проводит в лос-анджелесской студии скульптора Томаса Хаусиго, с которым дружит.

    Между тем СМИ ранее сообщали, что Анджелина Джоли разрешила бывшему мужу присоединиться к ней и детям во время отдыха в Камбодже. Сообщалось, что семейный отдых был строго засекречен.

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