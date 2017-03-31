Брэд Питт похудел до неузнаваемости: фото

Американский актер Брэд Питт шокировал поклонников своей худобой. По данным СМИ, такие изменения стали следствием разрыва с Анджелиной Джоли.
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Как сообщает Газета.Ru, судя по сделанным папарацци фото, Питт, которого часто называют самым сексуальным мужчиной среди живущих, стал «тенью» самого себя, а его худоба шокирует.
СМИ утверждают, что причиной столь резкого похудения актера стал скандальный развод с актрисой Анджелиной Джоли и «некрасивое» судебное противостояние.
Ранее сообщалось, что Питт увлекся скульптурой. Как заявил источник, после расставания с Джоли звезда «Бойцовского клуба» много времени проводит в лос-анджелесской студии скульптора Томаса Хаусиго, с которым дружит.
Между тем СМИ ранее сообщали, что Анджелина Джоли разрешила бывшему мужу присоединиться к ней и детям во время отдыха в Камбодже. Сообщалось, что семейный отдых был строго засекречен.
СМИ утверждают, что причиной столь резкого похудения актера стал скандальный развод с актрисой Анджелиной Джоли и «некрасивое» судебное противостояние.
Ранее сообщалось, что Питт увлекся скульптурой. Как заявил источник, после расставания с Джоли звезда «Бойцовского клуба» много времени проводит в лос-анджелесской студии скульптора Томаса Хаусиго, с которым дружит.
Между тем СМИ ранее сообщали, что Анджелина Джоли разрешила бывшему мужу присоединиться к ней и детям во время отдыха в Камбодже. Сообщалось, что семейный отдых был строго засекречен.
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