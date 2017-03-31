Мария Захарова похвасталась подарком от главы МИД Сербии: фото

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в Instagram фотографию в новых митенках, подаренных главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.
По словам Захаровой, подарок сербского министра в связи с похолоданием в Москве оказался очень кстати.
Мария Захарова: «А еще думаю: зачем мне министр иностранных дел Сербии прислал на днях шерстяные митенки, весна же? А тут вон она чем обернулась: в Москве метель. Дачич молодец, как чувствовал».
В декабре прошлого года Захарова опубликовала свое фото в сербском женском национальном костюме. Его ей тоже подарил Ивица Дачич.
Мария Захарова: «А еще думаю: зачем мне министр иностранных дел Сербии прислал на днях шерстяные митенки, весна же? А тут вон она чем обернулась: в Москве метель. Дачич молодец, как чувствовал».
В декабре прошлого года Захарова опубликовала свое фото в сербском женском национальном костюме. Его ей тоже подарил Ивица Дачич.
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