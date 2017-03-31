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  • 31.03, 20:16

    Мария Захарова похвасталась подарком от главы МИД Сербии: фото

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    Мария Захарова похвасталась подарком от главы МИД Сербии: фото

    Мария Захарова похвасталась подарком от главы МИД Сербии: фото

    Мария Захарова похвасталась подарком от главы МИД Сербии: фото
  • Фото: Мария Захарова /facebook.com

    • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в Instagram фотографию в новых митенках, подаренных главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

    По словам Захаровой, подарок сербского министра в связи с похолоданием в Москве оказался очень кстати.

    Мария Захарова: «А еще думаю: зачем мне министр иностранных дел Сербии прислал на днях шерстяные митенки, весна же? А тут вон она чем обернулась: в Москве метель. Дачич молодец, как чувствовал».



    В декабре прошлого года Захарова опубликовала свое фото в сербском женском национальном костюме. Его ей тоже подарил Ивица Дачич.

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