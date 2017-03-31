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  • 31.03, 18:44
    Музыкальный марафон поможет петербургским онкобольным. Санкт-Петербург, благотворительность, музыка и музыканты, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Музыкальный марафон поможет петербургским онкобольным

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    Музыкальный марафон поможет петербургским онкобольным

    Музыкальный марафон поможет петербургским онкобольным

      В Петербурге готовятся к особенному концерту.

      Фестиваль «Ради жизни» пройдет 1 апреля на Новой сцене Александринского театра. Он объединит и музыкантов, которые выйдут на подмостки, и зрителей, которые придут их послушать. Все они станут участниками одного важного дела — помогут онкобольным детям.

      Благотворительный фестиваль организует «Адвита». Старейшему в Петербурге фонду исполняется 15 лет. И в день рождения его сотрудники решили не отступать от того, чем занимаются долгие годы.

      На этот раз к ним присоединился камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа. Музыканты сыграют пять концертов, объединенных одной темой — времена года. И в этом, по словам организаторов, есть определенный смысл.

      Музыкальный марафон Seasons 5.0 стартует завтра. Зрителей ждет беспрецедентное соединение искусства и науки. Каждому исполнению будут предшествовать комментарии специалистов. Так, искусствовед Алексей Лепорк расскажет о происхождении пейзажа живописи. Все деньги от продажи билетов будут переданы на лекарства для людей, которые лечатся от рака в больницах Петербурга.

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