О нововведениях масштабного образовательного проекта рассказали на пресс-конференции .

Петербург готовится к написанию «Тотального диктанта». Сегодня организаторы проекта рассказали журналистам о самых интересных деталях предстоящего мероприятия.



Проверить свою грамотность можно будет 8 апреля. Ожидается, что в акции примут участие около 8 тысяч человек. Для них будет открыто 77 площадок. Причем для пожилых людей выделили отдельные аудитории с хорошей акустикой. В них читать диктант будут медленнее.



В этом году текстом диктанта станет произведение Леонида Юзефовича, и одна его часть будет посвящена городу на Неве. По словам координаторов проекта, написать работу на отлично будет не так-то просто.



В этом году к «Тотальному диктанту» впервые решили присоединиться и чиновники. Они соберутся в Таврическом дворце. Проверять работы петербуржцев будет почти 400 педагогов. Отличников наградят в конце месяца. Церемония пройдет в Театре комедии имени Акимова.