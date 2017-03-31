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  • 31.03, 18:44
    К «Тотальному диктанту — 2017» присоединятся петербургские чиновники. Санкт-Петербург, образование, русский язык. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    К «Тотальному диктанту — 2017» присоединятся петербургские чиновники

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    К «Тотальному диктанту — 2017» присоединятся петербургские чиновники

    К «Тотальному диктанту — 2017» присоединятся петербургские чиновники

      О нововведениях масштабного образовательного проекта рассказали на пресс-конференции.

      Петербург готовится к написанию «Тотального диктанта». Сегодня организаторы проекта рассказали журналистам о самых интересных деталях предстоящего мероприятия.

      Проверить свою грамотность можно будет 8 апреля. Ожидается, что в акции примут участие около 8 тысяч человек. Для них будет открыто 77 площадок. Причем для пожилых людей выделили отдельные аудитории с хорошей акустикой. В них читать диктант будут медленнее.

      В этом году текстом диктанта станет произведение Леонида Юзефовича, и одна его часть будет посвящена городу на Неве. По словам координаторов проекта, написать работу на отлично будет не так-то просто.

      В этом году к «Тотальному диктанту» впервые решили присоединиться и чиновники. Они соберутся в Таврическом дворце. Проверять работы петербуржцев будет почти 400 педагогов. Отличников наградят в конце месяца. Церемония пройдет в Театре комедии имени Акимова.

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