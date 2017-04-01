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  • 01.04, 11:25
    На НТВ — интервью Виктора Садовничего. ЕГЭ, интервью, МГУ, НТВ, образование, школы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На НТВ — интервью Виктора Садовничего

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    На НТВ — интервью Виктора Садовничего

    На НТВ — интервью Виктора Садовничего

    На НТВ — интервью Виктора Садовничего

      3 апреля исполняется 78 лет Виктору Садовничему — ректору главного вуза страны. Что он считает достижениями, а что — поводом для тревог?

      Чем нынешний прием в Московский университет будет отличаться от предыдущих? Правда ли, что с качеством абитуриентов у нас все хуже и хуже? Как геополитика повлияла на роль нашей высшей школы на Западе и на Востоке? Что такое «Ноев ковчег» XXI века и какую сенсацию собираются преподнести миру российские ученые? Об этом с Садовничим поговорил ведущий программы «Поздняков».

      О конкурсе в МГУ

      Он растет неуклонно, на проценты, но растет. И я думаю, не менее 7–7,5 человек на место будет и в этом году.

      О стоимости обучения

      Мы работаем по нижней грани, не повышаем уже несколько лет. И даже чуть-чуть понизили в этом году. Ну и стоимость, исходя из формулы «бюджет делится на число студентов», для контрактников в этом году будет порядка 320 тысяч за год.

      О российском международном рейтинге университетов

      Когда мы проявили эту инициативу и сделали этот рейтинг, — он будет опубликован уже в мае, — все рейтинговые агентства, в том числе самые известные, приехали и заключили соглашения о сотрудничестве.

      О задаче школы

      Я по-прежнему остаюсь сторонником того, что школьника надо учить мыслить, он должен не запоминать, а учиться размышлять, доказывать и ориентироваться исходя из базы знаний.

      О международном сотрудничестве

      Мы открыли филиал в Словении. В Словении — в стране НАТО. И тем не менее мы открыли еще один филиал и начинаем работать с лета. Это тоже успех — то, что мы совместно будем готовить специалистов.

      Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.

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