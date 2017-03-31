Россияне мечтают о карьере врачей и военных для своих детей

Исследование ВЦИОМ показало, что большинство россиян, у которых есть дети или внуки, видят их в будущем врачами. И это 35% опрошенных против 12% процентов в 2005 году. На второе место выбилась профессия военнослужащего. Служить в вооруженных силах становится престижно, и цифры говорят сами за себя — 13% опрошенных видят своих детей солдатами и офицерами.

На третьем месте — юристы. Такую работу для своих детей выбирают 11% опрошенных. Еще один прорыв — профессия учителя. Каждый 10-й россиянин хочет, чтобы его ребенок стал педагогом. Ровно столько же голосуют за рабочие профессии.



Если сравнивать с 2005 годом, то многие профессий набрали популярность. Возвращается она к инженерам — 9% опрошенных родителей отдают предпочтение этой специальности. Хотя 12 лет назад таких было всего 4%. Вырастить профессионального спортсмена хотят 7%, а тогда — всего 1%.



В рейтинге есть и новички — профессии, которые раньше не котировались у россиян. Это полицейские и строители. Такую судьбу для детей выбирают 5% респондентов, а в 2005 году эти профессии вообще не называли.



Кроме того, в 2005 году 13% родителей были согласны принять любой выбор своего ребенка относительно профессии. А теперь мамы и папы настроены сами решать, кем станет их чадо. Свободу выбора готовы предоставить всего 4%.