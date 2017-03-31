#ТЫСУПЕР!
Выжить любой ценой
ТВ-Эфир
Выжить любой ценой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 20:16
    Россияне мечтают о карьере врачей и военных для своих детей. ВЦИОМ, дети и подростки, опросы, работа, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россияне мечтают о карьере врачей и военных для своих детей

    3 комментария
    Россияне мечтают о карьере врачей и военных для своих детей

    Россияне мечтают о карьере врачей и военных для своих детей

    Россияне мечтают о карьере врачей и военных для своих детей

      Исследование ВЦИОМ показало, что большинство россиян, у которых есть дети или внуки, видят их в будущем врачами. И это 35% опрошенных против 12% процентов в 2005 году. На второе место выбилась профессия военнослужащего. Служить в вооруженных силах становится престижно, и цифры говорят сами за себя — 13% опрошенных видят своих детей солдатами и офицерами.

      На третьем месте — юристы. Такую работу для своих детей выбирают 11% опрошенных. Еще один прорыв — профессия учителя. Каждый 10-й россиянин хочет, чтобы его ребенок стал педагогом. Ровно столько же голосуют за рабочие профессии.

      Если сравнивать с 2005 годом, то многие профессий набрали популярность. Возвращается она к инженерам — 9% опрошенных родителей отдают предпочтение этой специальности. Хотя 12 лет назад таких было всего 4%. Вырастить профессионального спортсмена хотят 7%, а тогда — всего 1%.

      В рейтинге есть и новички — профессии, которые раньше не котировались у россиян. Это полицейские и строители. Такую судьбу для детей выбирают 5% респондентов, а в 2005 году эти профессии вообще не называли.

      Кроме того, в 2005 году 13% родителей были согласны принять любой выбор своего ребенка относительно профессии. А теперь мамы и папы настроены сами решать, кем станет их чадо. Свободу выбора готовы предоставить всего 4%.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru