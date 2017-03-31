В Мариинский театр вернулась бесподобная «Пахита»

Балет Эдуара Дельдевеза открыл XVII международный фестиваль балета «Мариинский». Выбор постановки неслучаен. Один из самых веселых и красивых спектаклей в этом году отмечает 170-летие .

В 1847 году в Большом Каменном театре показали перенесенный из Парижа спектакль. За время существования балет несколько раз переделывался. Но засиял он только после гениального вмешательства Петипа. В нынешней версии тоже много изменений.



Когда-то на исторической сцене Мариинского театра балет снискал настоящий успех. Поэтому, несмотря на новое либретто, созданное Юрием Смекаловым, в современную «Пахиту» войдет гран-па, максимально приближенное к хореографии Петипа.



Для воссоздания гран-па пригласили Юрия Бурлака, хорошо известного своими реконструкциями на балетной сцене. Во времена советской власти «Пахита» исчезла из репертуара бывшего императорского театра, а вот гран-па стало жить собственной жизнью. Эту эффектную хореографическую форму даже стали писать на афишах с большой буквы и включать в гала-концерты.



Единственно, что за это время каждый из мастеров создавал вариации на свой лад.



Тимур Аскеров, исполнитель партии Андреса: «В сожалению, до нашего балета дошло только гран-па и трио. Всего балета как бы не было. И сейчас у нас появилась возможность видеть этот балет целиком. И Юрий Бурлака отвечает за хореографию Мариуса Петипа. Спектакль восстанавливали по историческим картинкам, по каким-то записям».



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Павла Рыжкова.