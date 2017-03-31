Десять смелых: как в Петербурге появилась особая школа для взрослых

В петербургском психоневрологическом интернате №3 открылась первая в России настоящая школа для взрослых. С этой идеей еще в октябре к директору обратились сами воспитанники. Оставалось заключить договор с преподавателями коррекционной школы и оборудовать классы.

Сейчас в интернате работают два класса. В них обучаются по четыре человека. Все учащиеся — те, которых когда-то считали необучаемыми. А между тем сегодня ребята уже научились читать и писать, решают примеры с пятизначными числами, и получают огромное удовольствие от жизни.



Жене Иванову — 38 лет. Он хозяин двух волнистых попугаев. Очень любит готовить и работает здесь же, на кухне. До сих пор он не учился ни одного дня в своей жизни.



Евгений Иванов, проживающий в психоневрологическом интернате №3: «Когда меня знакомые спрашивают, сколько классов окончил, я отвечаю, что вообще нисколько. Они даже обалдевают, как такой симпатичный, красивый парень не окончил никакого класса».



Программа, которую разработали для интерната, рассчитана на полтора года: математика, чтение, русский язык, история, география и социально-бытовое ориентирование. Когда ученикам рассказывают о том, чего нет ни в одном школьном курсе, и как пользоваться транспортом, и как делать покупки в магазине.



В третьем интернате больше тысячи человек — и пока только десять из них сами захотели пойти в школу. Это ведь вообще звучит странно: получить образование, чтобы устроиться куда-то мыть полы.



Тем удивительней выглядит их упорство: когда любая написанная буква дается ценой неимоверных усилий. И ясно, что легче точно не будет. Впрочем, там, где будущее кажется предсказуемым, очень сложно кого-то им напугать.



Корреспондент НТВ Алексей Кобылков увидел школу, в которую никогда не опаздывают.