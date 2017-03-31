#ТЫСУПЕР!
Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 17:14

    Неизвестные ранили охранника и подожгли детский сад в Махачкале

    комментировать

    Неизвестные ранили охранника и подожгли детский сад в Махачкале

    Неизвестные ранили охранника и подожгли детский сад в Махачкале

    Неизвестные ранили ножом охранника детского сада в Махачкале и пытались устроить поджог, полиция ведет их поиски.

    Данные о количестве нападавших разнятся. РИА Новости со ссылкой на представителя регионального МВД сообщает о двоих нападавших. ТАСС со ссылкой на администрацию Махачкалы сообщает о троих преступниках.

    Из сообщения МВД: «По предварительным данным, неизвестные примерно в 5:00 мск незаконно проникли на территорию детского сада №56 в Махачкале. В ходе возникшего конфликта между бандитами и охранником последний получил непроникающее ножевое ранение. Неизвестные также пытались устроить поджог, а затем скрылись».

    В полиции отметили, что охранник получил легкое ранение, с которым был доставлен в местную больницу, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

    По словам представителя мэрии города, из учреждения ничего не похищено, причины нападения неизвестны. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru