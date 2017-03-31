Неизвестные ранили охранника и подожгли детский сад в Махачкале

Неизвестные ранили ножом охранника детского сада в Махачкале и пытались устроить поджог, полиция ведет их поиски.
Данные о количестве нападавших разнятся. РИА Новости со ссылкой на представителя регионального МВД сообщает о двоих нападавших. ТАСС со ссылкой на администрацию Махачкалы сообщает о троих преступниках.
Из сообщения МВД: «По предварительным данным, неизвестные примерно в 5:00 мск незаконно проникли на территорию детского сада №56 в Махачкале. В ходе возникшего конфликта между бандитами и охранником последний получил непроникающее ножевое ранение. Неизвестные также пытались устроить поджог, а затем скрылись».
В полиции отметили, что охранник получил легкое ранение, с которым был доставлен в местную больницу, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
По словам представителя мэрии города, из учреждения ничего не похищено, причины нападения неизвестны. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Из сообщения МВД: «По предварительным данным, неизвестные примерно в 5:00 мск незаконно проникли на территорию детского сада №56 в Махачкале. В ходе возникшего конфликта между бандитами и охранником последний получил непроникающее ножевое ранение. Неизвестные также пытались устроить поджог, а затем скрылись».
В полиции отметили, что охранник получил легкое ранение, с которым был доставлен в местную больницу, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
По словам представителя мэрии города, из учреждения ничего не похищено, причины нападения неизвестны. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося.
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