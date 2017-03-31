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  • 31.03, 17:14
    Атомную подлодку «Казань» спустили на воду в Северодвинске. Архангельская область, армия и флот РФ, подлодки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Атомную подлодку «Казань» спустили на воду в Северодвинске

    1 комментарий
    Атомную подлодку «Казань» спустили на воду в Северодвинске

    Атомную подлодку «Казань» спустили на воду в Северодвинске

    Атомную подлодку «Казань» спустили на воду в Северодвинске

      Сегодня в Северодвинске спустили на воду новейшую атомную подводную лодку «Казань».

      Корабль оснащен современными средствами связи и боевой управляющей системой. Главное оружие подводных лодок этой серии — ракетные комплексы «Калибр» и «Оникс». Также субмарины проекта «Ясень-М» вооружены торпедами и минами.

      Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «В Архангельске мы завершили работу международного форума „Арктика — территория диалога“, но диалог надо поддерживать твердым и уверенным голосом. И такой твердый и уверенный голос у нас будет всегда, когда у нас будут такие лодки, такие результаты работы наших корабелов».

      «Казань» — вторая подлодка проекта «Ясень-М», головной подводный крейсер этой серии «Северодвинск» был передан ВМФ в 2014 году. Как сообщается, всего субмарин будет семь, они должны войти в состав группировок Северного и Тихоокеанского флотов.

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