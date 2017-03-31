Атомную подлодку «Казань» спустили на воду в Северодвинске

Атомная подводная лодка «Казань» спущена на воду! pic.twitter.com/RVJXr2fEQU — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 марта 2017 г.

Корабль оснащен современными средствами связи и боевой управляющей системой. Главное оружие подводных лодок этой серии — ракетные комплексы «Калибр» и «Оникс». Также субмарины проекта «Ясень-М» вооружены торпедами и минами., вице-премьер РФ: «В Архангельске мы завершили работу международного форума „Арктика — территория диалога“, но диалог надо поддерживать твердым и уверенным голосом. И такой твердый и уверенный голос у нас будет всегда, когда у нас будут такие лодки, такие результаты работы наших корабелов».«Казань» — вторая подлодка проекта «Ясень-М», головной подводный крейсер этой серии «Северодвинск» был передан ВМФ в 2014 году. Как сообщается, всего субмарин будет семь, они должны войти в состав группировок Северного и Тихоокеанского флотов.