Американских военных заметили возле сирийского города Табка

Американские военнослужащие замечены близ сирийского города Табка, несмотря на отсутствие
каких-либо международных договоренностей.
Кадры, на которых хорошо видны двое солдат в форме армии США, сделала корреспондент RT. Представители Сирийской демократической армии запретили вести съемку, однако в разговоре не на камеру заявили, что это действительно американцы, и они находятся рядом с ними во время боевых действий против террористов «Исламского государства» (группировка запрещена в России — ред.).
В Пентагоне подтверждают присутствие своих военнослужащих под Раккой, однако уточняют, что солдаты участвуют в программе «обучение и помощь». Некоторое время назад была информация, что американское командование готовило наступление на Ракку. «Гнев Евфрата» — именно так называется специальная операция у плотины города Табка, и нацелена она в первую очередь на освобождение Ракки.
В Пентагоне подтверждают присутствие своих военнослужащих под Раккой, однако уточняют, что солдаты участвуют в программе «обучение и помощь». Некоторое время назад была информация, что американское командование готовило наступление на Ракку. «Гнев Евфрата» — именно так называется специальная операция у плотины города Табка, и нацелена она в первую очередь на освобождение Ракки.
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