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  • 31.03, 15:43
    Американских военных заметили возле сирийского города Табка. армии мира, войны и вооруженные конфликты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Американских военных заметили возле сирийского города Табка

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    Американских военных заметили возле сирийского города Табка

    Американских военных заметили возле сирийского города Табка

    Американских военных заметили возле сирийского города Табка

      Американские военнослужащие замечены близ сирийского города Табка, несмотря на отсутствие каких-либо международных договоренностей.

      Кадры, на которых хорошо видны двое солдат в форме армии США, сделала корреспондент RT. Представители Сирийской демократической армии запретили вести съемку, однако в разговоре не на камеру заявили, что это действительно американцы, и они находятся рядом с ними во время боевых действий против террористов «Исламского государства» (группировка запрещена в России — ред.).

      В Пентагоне подтверждают присутствие своих военнослужащих под Раккой, однако уточняют, что солдаты участвуют в программе «обучение и помощь». Некоторое время назад была информация, что американское командование готовило наступление на Ракку. «Гнев Евфрата» — именно так называется специальная операция у плотины города Табка, и нацелена она в первую очередь на освобождение Ракки.

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