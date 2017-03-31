Электричка сбила насмерть мужчину на западе Москвы

Электричка сбила насмерть мужчину, который вышел на пути на станции Фили Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД).
Как сообщили в пресс-службе МЖД, в связи с происшествием по одному пути приостановлено движение поездов в сторону Москвы.
Из сообщения МЖД: «Сегодня в 10:40 мск на станции Фили мужчина, по предварительной информации, нарушая правила безопасного поведения на железной дороге, находился на путях перед приближающимся поездом. Машинист электропоезда, следовавшего в Москву, применил экстренное торможение, подал звуковые и световые сигналы. Однако расстояние было недостаточным для полной остановки, наезда, к сожалению, избежать не удалось. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы».
На место были вызваны правоохранительные органы, по рекомендации которых на период оперативных мероприятий с 11:00 по этому пути было приостановлено движение поездов в сторону Москвы. В 11:59 движение поездов в сторону столицы было открыто.
Из сообщения МЖД: «Сегодня в 10:40 мск на станции Фили мужчина, по предварительной информации, нарушая правила безопасного поведения на железной дороге, находился на путях перед приближающимся поездом. Машинист электропоезда, следовавшего в Москву, применил экстренное торможение, подал звуковые и световые сигналы. Однако расстояние было недостаточным для полной остановки, наезда, к сожалению, избежать не удалось. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы».
На место были вызваны правоохранительные органы, по рекомендации которых на период оперативных мероприятий с 11:00 по этому пути было приостановлено движение поездов в сторону Москвы. В 11:59 движение поездов в сторону столицы было открыто.
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