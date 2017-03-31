Мужчина избил и ограбил водителя ЧОПа на востоке Москвы

Полиция разыскивает мужчину, избившего на востоке Москвы водителя частного охранного предприятия и похитившего у него 600 тысяч рублей.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, инцидент произошел накануне днем около дома №60 на Электрозаводской улице.
Из сообщения полиции: «Неизвестный нанес удар неустановленным предметом по голове водителя частного охранного предприятия, после чего похитил 12 тысяч рублей, 10 тысяч долларов и скрылся».
По факту разбойного нападения проводится проверка.
Из сообщения полиции: «Неизвестный нанес удар неустановленным предметом по голове водителя частного охранного предприятия, после чего похитил 12 тысяч рублей, 10 тысяч долларов и скрылся».
По факту разбойного нападения проводится проверка.
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