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  • 31.03, 14:12

    Мужчина избил и ограбил водителя ЧОПа на востоке Москвы

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    Мужчина избил и ограбил водителя ЧОПа на востоке Москвы

    Мужчина избил и ограбил водителя ЧОПа на востоке Москвы

    Полиция разыскивает мужчину, избившего на востоке Москвы водителя частного охранного предприятия и похитившего у него 600 тысяч рублей.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, инцидент произошел накануне днем около дома №60 на Электрозаводской улице.

    Из сообщения полиции: «Неизвестный нанес удар неустановленным предметом по голове водителя частного охранного предприятия, после чего похитил 12 тысяч рублей, 10 тысяч долларов и скрылся».

    По факту разбойного нападения проводится проверка.

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