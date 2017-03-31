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  • 31.03, 12:41

    В Мариуполе взорвался автомобиль с полковником СБУ: фото с места

    9 комментариев
    В Мариуполе взорвался автомобиль с полковником СБУ: фото с места

    В Мариуполе взорвался автомобиль с полковником СБУ: фото с места

    В Мариуполе взорвался автомобиль с полковником СБУ: фото с места
  • Фото: Вячеслав Аброськин /facebook.com

    • В подконтрольном Киеву Мариуполе в результате взрыва автомобиля погиб полковник Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

    Из сообщения пресс-службы: «СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро».

    Начальник управления полиции Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин со своей стороны уточнил, что взрыв прогремел на пересечении проспекта Металлургов и улицы Каффайская.

    Вячеслав Аброськин: «На месте работает следственно-оперативная группа полиции и СБУ во главе с руководителями главка, а также спасательная служба. Район оцеплен, правоохранители обеспечивают безопасность жителей».

    По словам Аброськина, рассматривается версия теракта.

    Сьогодні о 8.35 в Центральному районі Маріуполя, на перетині пр. Металургів та вул. Кафайська, стався вибух. Водій автом…

    Опубликовано Вячеславом Аброськиным 31 марта 2017 г.

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