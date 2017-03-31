В Мариуполе взорвался автомобиль с полковником СБУ: фото с места

В подконтрольном Киеву Мариуполе в результате взрыва автомобиля погиб полковник Службы безопасности Украины. Об этом сообщает
пресс-служба СБУ.
Из сообщения пресс-службы: «СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро».
Начальник управления полиции Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин со своей стороны уточнил, что взрыв прогремел на пересечении проспекта Металлургов и улицы Каффайская.
Вячеслав Аброськин: «На месте работает следственно-оперативная группа полиции и СБУ во главе с руководителями главка, а также спасательная служба. Район оцеплен, правоохранители обеспечивают безопасность жителей».
По словам Аброськина, рассматривается версия теракта.
Начальник управления полиции Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин со своей стороны уточнил, что взрыв прогремел на пересечении проспекта Металлургов и улицы Каффайская.
Вячеслав Аброськин: «На месте работает следственно-оперативная группа полиции и СБУ во главе с руководителями главка, а также спасательная служба. Район оцеплен, правоохранители обеспечивают безопасность жителей».
По словам Аброськина, рассматривается версия теракта.
Сьогодні о 8.35 в Центральному районі Маріуполя, на перетині пр. Металургів та вул. Кафайська, стався вибух. Водій автом…Опубликовано Вячеславом Аброськиным 31 марта 2017 г.
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