В Мариуполе взорвался автомобиль с полковником СБУ: фото с места

Сьогодні о 8.35 в Центральному районі Маріуполя, на перетині пр. Металургів та вул. Кафайська, стався вибух. Водій автом… Опубликовано Вячеславом Аброськиным 31 марта 2017 г.

: «СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро».Начальник управления полиции Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин со своей стороны уточнил, что взрыв прогремел на пересечении проспекта Металлургов и улицы Каффайская.: «На месте работает следственно-оперативная группа полиции и СБУ во главе с руководителями главка, а также спасательная служба. Район оцеплен, правоохранители обеспечивают безопасность жителей».По словам Аброськина, рассматривается версия теракта.