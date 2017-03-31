В Таиланде задержали россиянина, которого разыскивали с 2013 года

В Таиланде задержали россиянина, которого с 2013 года разыскивали за мошенничество с недвижимостью за рубежом.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «он был задержан, по предварительным данным, за нарушение законов Таиланда». Сейчас решается вопрос о депортации задержанного в Россию.
В 2013 году УМВД по Приморскому краю распространяло информацию о розыске жителя Владивостока Матвея Шувалова. Отмечалось, что он может регулярно выезжать в Таиланд. В полиции тогда добавляли, что Шувалова подозревают в аферах с недвижимостью в этой стране.
В 2013 году УМВД по Приморскому краю распространяло информацию о розыске жителя Владивостока Матвея Шувалова. Отмечалось, что он может регулярно выезжать в Таиланд. В полиции тогда добавляли, что Шувалова подозревают в аферах с недвижимостью в этой стране.
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