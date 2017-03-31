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  • 31.03, 12:40

    В Таиланде задержали россиянина, которого разыскивали с 2013 года

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    В Таиланде задержали россиянина, которого разыскивали с 2013 года

    В Таиланде задержали россиянина, которого разыскивали с 2013 года

    В Таиланде задержали россиянина, которого разыскивали с 2013 года
  • Фото: novostiphuketa.com

    • В Таиланде задержали россиянина, которого с 2013 года разыскивали за мошенничество с недвижимостью за рубежом.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «он был задержан, по предварительным данным, за нарушение законов Таиланда». Сейчас решается вопрос о депортации задержанного в Россию.

    В 2013 году УМВД по Приморскому краю распространяло информацию о розыске жителя Владивостока Матвея Шувалова. Отмечалось, что он может регулярно выезжать в Таиланд. В полиции тогда добавляли, что Шувалова подозревают в аферах с недвижимостью в этой стране.

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