Фильм НТВ «Русская Америка. Прощание с континентом» приоткроет тайну российской истории

Сегодня вечером на НТВ состоится показ фильма «Русская Америка. Прощание с континентом». В нем будут даны ответы на несколько важных вопросов. Почему 150 лет назад была продана Аляска? Смогла бы ее содержать Российская империя в условиях Крымской войны? О чем спорили великий князь Константин и госсекретарь США Сьюард при подготовке договора
купли-продажи? И где сейчас деньги за этот американский полуостров с русской душой?
150 лет назад госсекретарь США Сьюард и посланник петербургского императорского двора Стекль подписали и скрепили печатями договор о продаже Аляски. Историки до сих спорят, насколько правильным было это решение Александра II.
Александр Петров, доктор исторических наук, главный научный сотрудник института всеобщей истории РАН: «Российско-американской компании поставили в упрек, когда Аляску продали, мол, недостаточно, населения русского там. А как же недостаточно, если не разрешали этого сделать?»
Уехать на заработки в Америку можно было только по паспорту. Его выдавали всего на несколько лет, потом необходимо было вернуться на родину.
Даже в эпоху трансатлантических перелетов до Аляски добраться непросто. А 200 лет назад уйти в поход в Америку — это как сегодня полетать на Марс. Но такой поход сулил баснословный по тем временам куш.
Дон ли Блэк, краевед, историк: «В первую очередь сюда стремились за морским бобром. За одну шкурку в те времена можно было выручить сумму, за которую обычному человеку пришлось бы трудиться целый год».
Добычей пушнины занималась монопольная Российско-американская компания. И Петербург не разрешал, как сказали бы сегодня, «раздувать штат сотрудников». А то мало ли сколько народа сбежит в эту вашу Америку! На момент продажи Аляски там жили всего 800 российских подданных.
Хал Спакман, исполнительный директор исторического общества города Ситка: «Эти русские были удивительно выносливыми людьми, им приходилось привыкать к этому странному, незнакомому месту. Здесь часто идут дожди, с одной стороны, а с другой, надо всегда быть готовым к внезапным сильным морозам».
Съемочная группа НТВ работала над фильмом почти год. Искали документы, поднимали архивы. Чего только стоило уговорить Эрмитаж достать из специального хранилища и показать единственный сохранившийся флаг Российско-американской компании. От полутора миллионов квадратных километров осталось только это полотнище — 98 на 160 сантиметров.
Аляску продали тайком. И все сделали, чтобы об этом поскорее забыли. Договор о продаже в России опубликовали только год спустя в сборнике документов МИД для внутреннего пользования. В общем, цель была достигнута. Про Русскую Америку забыли. А вместе с этим забыли подвиг первопроходцев. Купцов, промысловиков, морских офицеров. А что осталось? Православные храмы. Названия — Кашеваров авеню, Шелихов-стрит. И немного русских имен в документах потомков от смешанных браков наших мужиков с местными женщинами.
Алексей Чиченов, житель острова Кадьяк: «Это мое американское водительское удостоверение. Имя — Алексей Чиченов».
А еще остались мифы и домыслы. Зачем продали? Почему так дешево? И главное — где заплаченное за Русскую Америку золото? В национальном архиве США хранится чек за Аляску. На обратной стороне подпись русского посланника. Это значит, что золото было получено. Мы расскажем о том, дошло ли оно до России.
Смотрите фильм проекта «НТВ-видение» «Русская Америка. Прощание с континентом» сегодня в 23:40.
Александр Петров, доктор исторических наук, главный научный сотрудник института всеобщей истории РАН: «Российско-американской компании поставили в упрек, когда Аляску продали, мол, недостаточно, населения русского там. А как же недостаточно, если не разрешали этого сделать?»
Уехать на заработки в Америку можно было только по паспорту. Его выдавали всего на несколько лет, потом необходимо было вернуться на родину.
Даже в эпоху трансатлантических перелетов до Аляски добраться непросто. А 200 лет назад уйти в поход в Америку — это как сегодня полетать на Марс. Но такой поход сулил баснословный по тем временам куш.
Дон ли Блэк, краевед, историк: «В первую очередь сюда стремились за морским бобром. За одну шкурку в те времена можно было выручить сумму, за которую обычному человеку пришлось бы трудиться целый год».
Добычей пушнины занималась монопольная Российско-американская компания. И Петербург не разрешал, как сказали бы сегодня, «раздувать штат сотрудников». А то мало ли сколько народа сбежит в эту вашу Америку! На момент продажи Аляски там жили всего 800 российских подданных.
Хал Спакман, исполнительный директор исторического общества города Ситка: «Эти русские были удивительно выносливыми людьми, им приходилось привыкать к этому странному, незнакомому месту. Здесь часто идут дожди, с одной стороны, а с другой, надо всегда быть готовым к внезапным сильным морозам».
Съемочная группа НТВ работала над фильмом почти год. Искали документы, поднимали архивы. Чего только стоило уговорить Эрмитаж достать из специального хранилища и показать единственный сохранившийся флаг Российско-американской компании. От полутора миллионов квадратных километров осталось только это полотнище — 98 на 160 сантиметров.
Аляску продали тайком. И все сделали, чтобы об этом поскорее забыли. Договор о продаже в России опубликовали только год спустя в сборнике документов МИД для внутреннего пользования. В общем, цель была достигнута. Про Русскую Америку забыли. А вместе с этим забыли подвиг первопроходцев. Купцов, промысловиков, морских офицеров. А что осталось? Православные храмы. Названия — Кашеваров авеню, Шелихов-стрит. И немного русских имен в документах потомков от смешанных браков наших мужиков с местными женщинами.
Алексей Чиченов, житель острова Кадьяк: «Это мое американское водительское удостоверение. Имя — Алексей Чиченов».
А еще остались мифы и домыслы. Зачем продали? Почему так дешево? И главное — где заплаченное за Русскую Америку золото? В национальном архиве США хранится чек за Аляску. На обратной стороне подпись русского посланника. Это значит, что золото было получено. Мы расскажем о том, дошло ли оно до России.
Смотрите фильм проекта «НТВ-видение» «Русская Америка. Прощание с континентом» сегодня в 23:40.
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