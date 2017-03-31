Воронежцы протестуют против строительства высотки на отведенном для спортшколы участке

В Воронеже разгорелся скандал вокруг строительства в одном из микрорайонов. Люди вышли на улицы, пытаясь помешать возведению многоэтажного дома. Высотка должна появиться на месте, в 90-е годы выделенном для спорткомплекса. Как выяснилось, за это время земельный участок несколько раз менял владельца, и сейчас жители требуют проверить законность всех этих сделок.

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Согласно генеральному плану Воронежа, на этом месте должна быть детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 90-е годы здание построили наполовину, но объект заморозили. Четыре года назад на проект спорткомплекса с бассейном власти потратили три с половиной миллиона рублей, но оказалось, что строить его и не собирались.



Ольга Колесникова, жительница Воронежа: «Нам постоянно говорили, что здесь будет спорткомплекс, никакого многоэтажного дома не будет. И мы верили, все-таки это власть».



Горожане случайно узнали, что стадион с недостроенной спортшколой в 2015 году чиновники продали пенсионерке из Азербайджана всего за 12 миллионов рублей, что в четыре раза ниже кадастровой стоимости участка. Затем его перепродали третьим лицам. По словам жителей, разрешение на строительство многоэтажки городская администрация выдала задним числом. Пожарный подъезд к одному из домов теперь закрыт забором, строительная техника едет по узкой дороге, где ходят школьники.



Столкновения со строителями происходят почти ежедневно. Воронежцы не пропускают большегрузы на стройплощадку. Фирма-застройщик угрожает протестующим многотысячными штрафами, расправой и продолжает работы, игнорируя многочисленные предписания.



Жители возмущены бездействием городской прокуратуры, которая, по их словам, защищает не права горожан, а коммерческие интересы чиновников и предпринимателей.



Вадим Смирнов, заместитель прокурора Воронежа: «Прокуратурой города проводилась проверка с точки зрения законности. Мы нарушений не выявили, поскольку здание было реализовано на основании решения Городской Думы в аукционном порядке».



В городской администрации отказались объяснить, почему муниципальную землю продали за бесценок и на месте спорткомплекса разрешили строить 20-этажный дом.



Жильцы направили 150 обращений в различные инстанции, в том числе в Генпрокуратуру и президенту, с просьбой остановить строительный произвол и вернуть землю в муниципальную собственность. В дело вмешалась полиция. Материалы по факту незаконной продажи участка направлены в Следственный комитет.



Безразличие к скандальной ситуации продемонстрировала и областная власть, заявив по телефону, что это проблема городских чиновников. Воронежцы требуют не допустить внесения преступных изменений в Генплан города и привлечь виновных в продаже школьного стадиона к уголовной ответственности.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.