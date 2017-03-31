В Мелитополе потребовали от Киева восстановить торговые связи с РФ

На Украине в маленьком городке Мелитополь прошел митинг, который устроили не распоясавшиеся радикалы, а обычные трудяги из глубинки, и говорили они о самом наболевшем. Сотни сотрудников местного завода подшипников рассказали о тяжелейшем кризисе на предприятии и обратились к президенту Порошенко с просьбой немедленно восстановить экономические связи с Россией. Именно в разрыве отношений с Москвой люди видят главную проблему государства.Это мнение не только мелитопольцев. В ООН опубликовали данные о том, что за чертой бедности на Украине живет 60% населения, даже в Мозамбике неимущих меньше.Подробности — в материале «Итогов дня».