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  • 31.03, 00:33
    В Мелитополе потребовали от Киева восстановить торговые связи с РФ. Украина, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Мелитополе потребовали от Киева восстановить торговые связи с РФ

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    В Мелитополе потребовали от Киева восстановить торговые связи с РФ

    В Мелитополе потребовали от Киева восстановить торговые связи с РФ

    В Мелитополе потребовали от Киева восстановить торговые связи с РФ
    • Фото: @novorossianews /twitter.com

      • За чертой бедности и здравого смысла: рабочие Мелитопольского подшипникового завода просят о помощи России.

      На Украине в маленьком городке Мелитополь прошел митинг, который устроили не распоясавшиеся радикалы, а обычные трудяги из глубинки, и говорили они о самом наболевшем. Сотни сотрудников местного завода подшипников рассказали о тяжелейшем кризисе на предприятии и обратились к президенту Порошенко с просьбой немедленно восстановить экономические связи с Россией. Именно в разрыве отношений с Москвой люди видят главную проблему государства.

      Это мнение не только мелитопольцев. В ООН опубликовали данные о том, что за чертой бедности на Украине живет 60% населения, даже в Мозамбике неимущих меньше.

      Подробности — в материале «Итогов дня».

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