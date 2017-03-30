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  • 30.03, 23:01

    СМИ: Госдеп США готовился к похоронам четы Клинтон 7 лет назад

    1 комментарий

    СМИ: Госдеп США готовился к похоронам четы Клинтон 7 лет назад

    СМИ: Госдеп США готовился к похоронам четы Клинтон 7 лет назад

    О том, что сотрудники Государственного департамента планировали похоронную церемонию супругов Клинтон в 2010 году, стало известно из писем ведомства, который были опубликованы в Сети.

    В Интернете правительственной контрольной группой Judicial Watch были опубликованы документы Госдепартамента — всего 1184 страницы. Из них стало известно, что в тот период, когда Хиллари Клинтон возглавляла ведомство, подчиненные готовились к ее похоронам и похоронам ее мужа Билла Клинтона, пишет Daily Mail.

    С предложением все спланировать выступила начальница протокола Госдепа Каприссия Маршалл. Переписка велась с помощницей госсекретаря Хумой Абедин.

    Каприссия Маршалл: «Все необходимо спланировать, пока они с нами».

    Она добавила, что организация может потребовать связаться с военными для организации траурных мероприятий. Это письмо датировано 23 февраля 2010 года.

    Письмо Маршалл пришло через полторы недели после того, как 11 февраля 2010 года был доставлен в больницу и перенес сердечный приступ Билл Клинтон.

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