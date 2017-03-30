Российский турист погиб во Вьетнаме

В центральном районе Вьетнама погиб российский турист Максим Шкунденков, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что трагедия произошла в городе Фанранг-Тхапчам в провинции Ниньтхуан. Отмечается, что россиянин врезался в столб на арендованном мотоцикле. На заднем сиденье находилась его супруга Евгения.



Пострадавших госпитализировали в местную больницу с тяжелыми травмами головы. Через несколько часов мужчина скончался.



Расследованием инцидента занимается полиция. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.



Последний раз на свою страницу в социальной сети Максим заходил 25 марта. На ней сохранился последний статус: «Лучше умереть чистым, чем жить грязную жизнь».