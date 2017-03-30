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  • 30.03, 23:01

    Российский турист погиб во Вьетнаме

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    Российский турист погиб во Вьетнаме

    Российский турист погиб во Вьетнаме

    Российский турист погиб во Вьетнаме
  • Фото: vk.com

    • В центральном районе Вьетнама погиб российский турист Максим Шкунденков, сообщают местные СМИ.

    Отмечается, что трагедия произошла в городе Фанранг-Тхапчам в провинции Ниньтхуан. Отмечается, что россиянин врезался в столб на арендованном мотоцикле. На заднем сиденье находилась его супруга Евгения.

    Пострадавших госпитализировали в местную больницу с тяжелыми травмами головы. Через несколько часов мужчина скончался.

    Расследованием инцидента занимается полиция. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

    Последний раз на свою страницу в социальной сети Максим заходил 25 марта. На ней сохранился последний статус: «Лучше умереть чистым, чем жить грязную жизнь».

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