Английский футболист спас троих человек из воды на Барбадосе

Футболист из английского клуба «Сандерленд» Данкан Уотмор оказался в экстремальной ситуации во время отпуска. Спортсмен спас людей из воды.
23-летний полузащитник получил тяжелую травму колена, поэтому сезон для него завершился досрочно. Футболист отправился в отпуск на Барбадос вместе со своей девушкой, где они попали в рискованную ситуацию.
В катер, на котором они совершали морскую прогулку, врезался катамаран, на борту которого находились три человека. В результате все пять человек оказались в воде.
Уотмор самостоятельно забрался на катер, помог своей спутнице, а затем вытащил из воды оставшихся троих человек. Кроме того, он оказал одному из пострадавших первую помощь, остановив кровотечение. Сам спортсмен не пострадал, сообщает сайт Вести.Ru.
В катер, на котором они совершали морскую прогулку, врезался катамаран, на борту которого находились три человека. В результате все пять человек оказались в воде.
Уотмор самостоятельно забрался на катер, помог своей спутнице, а затем вытащил из воды оставшихся троих человек. Кроме того, он оказал одному из пострадавших первую помощь, остановив кровотечение. Сам спортсмен не пострадал, сообщает сайт Вести.Ru.
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