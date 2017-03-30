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  • 30.03, 21:31

    Английский футболист спас троих человек из воды на Барбадосе

    2 комментария
    Английский футболист спас троих человек из воды на Барбадосе

    Английский футболист спас троих человек из воды на Барбадосе

    Английский футболист спас троих человек из воды на Барбадосе
  • Фото Associated Press © 2017, Scott Heppell

    • Футболист из английского клуба «Сандерленд» Данкан Уотмор оказался в экстремальной ситуации во время отпуска. Спортсмен спас людей из воды.

    23-летний полузащитник получил тяжелую травму колена, поэтому сезон для него завершился досрочно. Футболист отправился в отпуск на Барбадос вместе со своей девушкой, где они попали в рискованную ситуацию.

    В катер, на котором они совершали морскую прогулку, врезался катамаран, на борту которого находились три человека. В результате все пять человек оказались в воде.

    Уотмор самостоятельно забрался на катер, помог своей спутнице, а затем вытащил из воды оставшихся троих человек. Кроме того, он оказал одному из пострадавших первую помощь, остановив кровотечение. Сам спортсмен не пострадал, сообщает сайт Вести.Ru.

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