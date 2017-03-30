Жительница Калужской области по вине чиновников оказалось нелегалом в России

Жительнице Калужской области сегодня приходится бороться с международной бюрократией. После распада Советского Союза Маргарита Губанова решила вернуться с Украины в Россию, где она выросла и где жила ее семья. Однако на родине она оказалась иностранкой и нелегалом. Вот уже больше 15 лет женщина безуспешно пытается получить российский паспорт. Однако все, что смогли ей предложить чиновники, — это статус беженца.

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Украина

История Маргариты Губановой началась в 1988 году, когда гражданка СССР решила уехать из одной союзной республики в другую — вслед за мужем. Распался Советский Союз, а вслед за ним и брак Маргариты Губановой. В 1998 году она вернулась уже в новую Россию иностранкой — с украинским гражданством.



В 2011 году она подала документы на российское гражданство, но чиновники на два года про них попросту забыли. Сначала сотрудница обнинской ФМС не выдала справку о приеме заявления, потом много месяцев кормила «завтраками», заявляя, что документы на согласовании. И вот внезапно позвонила, сказав готовить фото на паспорт. Каков же был шок, когда Маргарита Борисовна во время очередного приема обнаружила, что все это время чиновница ее обманывала, за что теперь уволена со службы.



Маргарита Губанова: «Я оплатила пошлину, сделала фото, пришла. Там сидит другой инспектор. Она мне говорит: вы поторопились, ваши документы еще не отправляли в Калугу. Сказать, что я обмерла, ничего не сказать. А ей говорю: как, два года прошло?»



За время ожидания кончились и украинский паспорт, и российский вид на жительство. И тут чиновники из разных стран проявили бюрократическую солидарность, отправив просительницу по замкнутому кругу. Так женщина осталась в родном городе без документов. Пошла в суд и выиграла.



Чиновники засуетились и, чтобы загладить вину, оформили ее беженцем с Донбасса. Чтобы оформить этот статус, женщине выдали несуществующий документ — миграционную карту. Будто бы она приехала с Украины уже после начала конфликта.



И вот буквально на днях женщину включили в программу «Соотечественники», по которой она, кстати, могла получить паспорт еще в самом начале, в упрощенном порядке. За 10 лет программой воспользовались около 140 тысяч человек. Но тогда, в 2000-х, никто из чиновников женщине об этом не сказал.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.