МОК аннулировал результаты четырех россиян на Играх-2012 из-за допинга

В
допинг-пробах российских спортсменов обнаружилось запрещенное вещество туринабол.
Международный олимпийский комитет аннулировал результаты российских легкоатлеток, которые они показали во время выступления на Олимпийских играх 2012 года. Такое решение было принято после перепроверки допинг-проб. Оно коснулось Марии Беспаловой, Виктории Валюкевич, Гульфии Ханафеевой. Также запрещенное вещество туринабол было обнаружено в пробе тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева.
Метательницы молота Беспалова и Хакафеева на Олимпиаде в Лондоне оказались на 11-м и 16-м месте. Валюкаева была восьмой в тройном прыжке, а штангист Аккаев был заявлен в весовой категории, но снялся с состязаний из-за травмы спины. МОК обязал спортсменов вернуть олимпийскую атрибутику.
В прошлом году Аккаев был лишен бронзовой медали Олимпиады-2008 в Пекине после того, как допинг-проба после проверки показала то же запрещенное вещество.
Срок хранения допинг-проб был увеличен с восьми до десяти лет. После этого МОК объявил о перепроверке, под которые попали пробы, начиная с 2008 года. В ходе двух первых волн повторно изучили 1053 пробы с Игр-2008 и 492 с Олимпиады 2012 года. Был выявлен 101 положительный результат на допинг. В результате этой операции Россия лишилась семи медалей с ОИ-2012: двух золотых и пяти серебряных.
Метательницы молота Беспалова и Хакафеева на Олимпиаде в Лондоне оказались на 11-м и 16-м месте. Валюкаева была восьмой в тройном прыжке, а штангист Аккаев был заявлен в весовой категории, но снялся с состязаний из-за травмы спины. МОК обязал спортсменов вернуть олимпийскую атрибутику.
В прошлом году Аккаев был лишен бронзовой медали Олимпиады-2008 в Пекине после того, как допинг-проба после проверки показала то же запрещенное вещество.
Срок хранения допинг-проб был увеличен с восьми до десяти лет. После этого МОК объявил о перепроверке, под которые попали пробы, начиная с 2008 года. В ходе двух первых волн повторно изучили 1053 пробы с Игр-2008 и 492 с Олимпиады 2012 года. Был выявлен 101 положительный результат на допинг. В результате этой операции Россия лишилась семи медалей с ОИ-2012: двух золотых и пяти серебряных.
Комментарии