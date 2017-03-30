Спецслужбы стран ШОС договорились о проведении антитеррористических учений

Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества сегодня согласовали меры по борьбе с экстремизмом.
Представители силовых ведомств встретились в Ташкенте и обсудили угрозы, исходящие от радикальных религиозных течений. Участники заседания также договорились провести в этом году совместные антитеррористические учения.
Ранее лидеры государств ШОС согласились, что религиозный экстремизм не должен ассоциироваться с мирным исламом.
Ранее лидеры государств ШОС согласились, что религиозный экстремизм не должен ассоциироваться с мирным исламом.
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