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  • 30.03, 19:59

    Под Липецком осудили мужчин, утопивших находившегося без сознания друга

    1 комментарий

    Под Липецком осудили мужчин, утопивших находившегося без сознания друга

    Под Липецком осудили мужчин, утопивших находившегося без сознания друга

    Суд в Липецкой области приговорил к ограничению свободы двоих мужчин, которые утопили своего знакомого, по ошибке посчитав его мертвым.

    Как сообщает РИА Новости, 6 октября прошлого года в одной из квартир города Грязи двое товарищей решили избавиться от тела знакомого, который был без сознания. Мужчины в момент совершения этих действий находились в состоянии алкогольного опьянения.

    Управление судебного департамента в Липецкой области: «Мужчины ошибочно сочли его (знакомого) мертвым, предположив, что он скончался в результате употребления наркотических средств. Реализуя преступный умысел, подсудимые поместили приятеля в автомобиль и привезли к водоему, где решили утопить „тело“. Они набили одежу мужчины камнями и поместили его в воду».

    Позже экспертиза установила, что мужчина захлебнулся в водоеме, а не умер от передозировки наркотиками, как посчитали его знакомые. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Управление судебного департамента в Липецкой области: «Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде одного года и семи месяцев ограничения свободы, другому — одного года и шести месяцев ограничения свободы».

    Отмечается, что в законную силу решение суда пока не вступило.

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