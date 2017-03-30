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  • 30.03, 18:29

    Путин в шутку предложил Исландии помочь создать армию

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин в шутку предложил Исландии помочь создать армию

    Путин в шутку предложил Исландии помочь создать армию

    Путин в шутку предложил Исландии помочь создать армию
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент России Владимир Путин в ходе встречи с исландским коллегой Гудни Йоханнессоном в шутку предложил помощь в создании армии.

    Как сообщает Газета.Ru, в ходе беседы Йоханнессон отметил, что Исландия является маленькой страной, у которой даже нет собственной армии. В ответ на это Путин в шутку поинтересовался: «Помочь?».

    Общение между двумя лидерами состоялось в рамках международного форума «Арктика — территория диалога» в Архангельске.

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