Шойгу осмотрел строящиеся корпуса многопрофильной клиники ВМА

Министр обороны России проверил, как идет строительство многопрофильной клиники
Военно-медицинской академии в Петербурге.
Новые корпуса больницы возводят на Боткинской улице, и работы близятся к концу. Сейчас в зданиях занимаются отделкой, а через месяц начнут устанавливать необходимое оборудование.
Как обещают, это будет самая современная и самая лучшая медицинская техника как российского, так и зарубежного производства.
Клиника состоит из семи корпусов: научно-лабораторного, учебного и лечебных. Проект многопрофильного центра разрабатывал петербургский архитектор Михаил Мамошин.
Здания выполнены в стиле
1950–1960-х годов. И, по мнению строителей, они удачно вписываются в существующую застройку. Корпуса должны сдать уже этим летом.
Как обещают, это будет самая современная и самая лучшая медицинская техника как российского, так и зарубежного производства.
Клиника состоит из семи корпусов: научно-лабораторного, учебного и лечебных. Проект многопрофильного центра разрабатывал петербургский архитектор Михаил Мамошин.
Здания выполнены в стиле
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