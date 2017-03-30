Шойгу осмотрел строящиеся корпуса многопрофильной клиники ВМА

Министр обороны России проверил, как идет строительство многопрофильной клиники Военно-медицинской академии в Петербурге.

Новые корпуса больницы возводят на Боткинской улице, и работы близятся к концу. Сейчас в зданиях занимаются отделкой, а через месяц начнут устанавливать необходимое оборудование.



Как обещают, это будет самая современная и самая лучшая медицинская техника как российского, так и зарубежного производства.



Клиника состоит из семи корпусов: научно-лабораторного, учебного и лечебных. Проект многопрофильного центра разрабатывал петербургский архитектор Михаил Мамошин.



Здания выполнены в стиле 1950–1960-х годов. И, по мнению строителей, они удачно вписываются в существующую застройку. Корпуса должны сдать уже этим летом.