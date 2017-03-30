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  • 30.03, 16:57

    Тиллерсон обозначил позицию США по судьбе Асада

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    Тиллерсон обозначил позицию США по судьбе Асада

    Тиллерсон обозначил позицию США по судьбе Асада

    Дальнейшую судьбу президента Сирии Башара Асада будет определять сирийский народ. С таким заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Анкаре.

    Рекс Тиллерсон: «Я полагаю, что именно сирийский народ определит судьбу Асада на долгосрочную перспективу».

    Предыдущая американская администрация занимала в отношении Асада более категоричную позицию. Так, Барак Обама во времена своего президентства заявлял, что прекращения военного конфликта в Сирии без ухода сирийского президента добиться невозможно.

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