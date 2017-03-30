В Казани школьный психолог изнасиловал 10-летнюю девочку и покончил с собой

Психолог одной из школ в Казани надругался над
10-летней девочкой, после чего покончил с собой. Следователи возбудили дело о насилии над ребенком и проводят проверку по факту суицида.
По информации СУ СК по Татарстану, «29-летний психолог одной из школ Казани, находясь в учебном заведении, совершил развратные действия в отношении 10-летней девочки».
Из сообщения СУ СК по Татарстану: «В ночь на 28 марта тело психолога было обнаружено у дома по улице Чуйкова с признаками падения с высоты. По факту суицида начата доследственная проверка».
Отмечается, что по факту насилия над ребенком возбуждено уголовное дело по статье УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста». Как отмечает ведомство, по предварительным данным, инцидент произошел 2 марта. Девочка рассказала об этом родителям, а те обратились в правоохранительные органы.
Из сообщения СУ СК по Татарстану: «В ночь на 28 марта тело психолога было обнаружено у дома по улице Чуйкова с признаками падения с высоты. По факту суицида начата доследственная проверка».
Отмечается, что по факту насилия над ребенком возбуждено уголовное дело по статье УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста». Как отмечает ведомство, по предварительным данным, инцидент произошел 2 марта. Девочка рассказала об этом родителям, а те обратились в правоохранительные органы.
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