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  • 30.03, 16:57

    В Казани школьный психолог изнасиловал 10-летнюю девочку и покончил с собой

    1 комментарий
    В Казани школьный психолог изнасиловал <nobr>10-летнюю</nobr> девочку и покончил с собой

    В Казани школьный психолог изнасиловал 10-летнюю девочку и покончил с собой

    В Казани школьный психолог изнасиловал <nobr>10-летнюю</nobr> девочку и покончил с собой
  • Фото: vk.com

    • Психолог одной из школ в Казани надругался над 10-летней девочкой, после чего покончил с собой. Следователи возбудили дело о насилии над ребенком и проводят проверку по факту суицида.

    По информации СУ СК по Татарстану, «29-летний психолог одной из школ Казани, находясь в учебном заведении, совершил развратные действия в отношении 10-летней девочки».

    Из сообщения СУ СК по Татарстану: «В ночь на 28 марта тело психолога было обнаружено у дома по улице Чуйкова с признаками падения с высоты. По факту суицида начата доследственная проверка».

    Отмечается, что по факту насилия над ребенком возбуждено уголовное дело по статье УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста». Как отмечает ведомство, по предварительным данным, инцидент произошел 2 марта. Девочка рассказала об этом родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

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