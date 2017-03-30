#ТЫСУПЕР!
Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.03, 16:57

    Вячеслав Дацик съел свое уголовное дело

    1 комментарий

    Вячеслав Дацик съел свое уголовное дело

    Вячеслав Дацик съел свое уголовное дело

    Один из самых знаменитых подследственных Петербурга вновь удивил своей выходкой.

    На этот раз эпатажный борец за нравственность, арестованный после нашествия на публичные дома Петербурга, съел уголовное дело. О неудачной попытке ознакомить Дацика с материалами сообщает 47news.

    По информации портала, сотрудники правоохранительных органов успели вырвать из его рта документы, но восстановлению они уже не подлежат. Сколько именно печатных листов стали добычей Дацика, не говорится.

    Ранее известный участник боев без правил по кличке Рыжий Тарзан уже покушался на имущество ФСИН. На его счету числится разрушенная стена в «Крестах», которую он проломил лбом во время прогулки.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru