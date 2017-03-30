Вячеслав Дацик съел свое уголовное дело

Один из самых знаменитых подследственных Петербурга вновь удивил своей выходкой.
На этот раз эпатажный борец за нравственность, арестованный после нашествия на публичные дома Петербурга, съел уголовное дело. О неудачной попытке ознакомить Дацика с материалами сообщает 47news.
По информации портала, сотрудники правоохранительных органов успели вырвать из его рта документы, но восстановлению они уже не подлежат. Сколько именно печатных листов стали добычей Дацика, не говорится.
Ранее известный участник боев без правил по кличке Рыжий Тарзан уже покушался на имущество ФСИН. На его счету числится разрушенная стена в «Крестах», которую он проломил лбом во время прогулки.
По информации портала, сотрудники правоохранительных органов успели вырвать из его рта документы, но восстановлению они уже не подлежат. Сколько именно печатных листов стали добычей Дацика, не говорится.
Ранее известный участник боев без правил по кличке Рыжий Тарзан уже покушался на имущество ФСИН. На его счету числится разрушенная стена в «Крестах», которую он проломил лбом во время прогулки.
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