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  • 30.03, 15:27
    Грабители с молотками обчистили ювелирный салон в Петербурге. Санкт-Петербург, кражи и ограбления, ювелирный магазин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Грабители с молотками обчистили ювелирный салон в Петербурге

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    Грабители с молотками обчистили ювелирный салон в Петербурге

    Грабители с молотками обчистили ювелирный салон в Петербурге

    Грабители с молотками обчистили ювелирный салон в Петербурге

      Полиция Красногвардейского района разыскивает преступников, совершивших ограбление на Большой Пороховской улице, 13.

      Как передает «Фонтанка.ру», налет был совершен сегодня около полудня. В ювелирный салон на Большой Пороховской улице вошли трое мужчин, одетых в черное. Их лица закрывали маски.

      Они заблокировали дверь магазина, после чего один из преступников молотком разбил витрины с драгоценностями. Одна из продавщиц получила травмы. Думая, что грабители начнут стрелять, она упала на пол. А когда мужчины стали перепрыгивать через витрины, то приземлились они прямо на продавщицу.

      Сейчас на месте работают полицейские. Они устанавливают сумму похищенного и опрашивают возможных свидетелей происшествия.

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