Грабители с молотками обчистили ювелирный салон в Петербурге

Полиция Красногвардейского района разыскивает преступников, совершивших ограбление на Большой Пороховской улице, 13.
Как передает «Фонтанка.ру», налет был совершен сегодня около полудня. В ювелирный салон на Большой Пороховской улице вошли трое мужчин, одетых в черное. Их лица закрывали маски.
Они заблокировали дверь магазина, после чего один из преступников молотком разбил витрины с драгоценностями. Одна из продавщиц получила травмы. Думая, что грабители начнут стрелять, она упала на пол. А когда мужчины стали перепрыгивать через витрины, то приземлились они прямо на продавщицу.
Сейчас на месте работают полицейские. Они устанавливают сумму похищенного и опрашивают возможных свидетелей происшествия.
Они заблокировали дверь магазина, после чего один из преступников молотком разбил витрины с драгоценностями. Одна из продавщиц получила травмы. Думая, что грабители начнут стрелять, она упала на пол. А когда мужчины стали перепрыгивать через витрины, то приземлились они прямо на продавщицу.
Сейчас на месте работают полицейские. Они устанавливают сумму похищенного и опрашивают возможных свидетелей происшествия.
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