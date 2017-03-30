НТВ проверит «Двойные стандарты» туризма

8 апреля программа «Двойные стандарты» начинает туристический сезон.
Ведущие еженедельного проекта Ирина Шихман и Андрей Самарцев уже разбирались в двойных стандартах красоты, образа жизни, личных взаимоотношений, общественных проблем и большой политики. Специально к летнему сезону отпусков Ирина и Андрей с головой погрузятся в тонкости туризма, чтобы проверить самые популярные места по привычному шаблону.
«Двойные Стандарты. Здесь вам не там» — это новый путеводитель альтернативного туризма. Открыть Россию с неожиданной стороны и разведать, как обстоят дела за рубежом, ведущие смогут за два дня и одинаковую сумму в 30 000 рублей. Ирина Шихман и Андрей Самарцев исследуют самые популярные туристические тропы и найдут, где чище море, а где лучше сервис, куда поехать заниматься горнолыжным спортом, а куда отправиться за спокойным зимним отдыхом подальше от безумных фрирайдеров.
Специально для зрителей НТВ ведущие досконально изучат все повороты «не туда», помогут найти самые дешевые билеты, проверят съедобность экзотических блюд местной кухни, испробуют на себе необычные целебные методики и дадут ответы на вопросы: «Тибет или Алтай?», «Курильские острова или Французская Полинезия?», «Египет или Анапа?».
Новые открытия и приключения в программе «Двойные стандарты» — по субботам в 13:05 в эфире НТВ и НТВ.Ru.
«Двойные Стандарты. Здесь вам не там» — это новый путеводитель альтернативного туризма. Открыть Россию с неожиданной стороны и разведать, как обстоят дела за рубежом, ведущие смогут за два дня и одинаковую сумму в 30 000 рублей. Ирина Шихман и Андрей Самарцев исследуют самые популярные туристические тропы и найдут, где чище море, а где лучше сервис, куда поехать заниматься горнолыжным спортом, а куда отправиться за спокойным зимним отдыхом подальше от безумных фрирайдеров.
Специально для зрителей НТВ ведущие досконально изучат все повороты «не туда», помогут найти самые дешевые билеты, проверят съедобность экзотических блюд местной кухни, испробуют на себе необычные целебные методики и дадут ответы на вопросы: «Тибет или Алтай?», «Курильские острова или Французская Полинезия?», «Египет или Анапа?».
Новые открытия и приключения в программе «Двойные стандарты» — по субботам в 13:05 в эфире НТВ и НТВ.Ru.
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