Утвержден список запрещенных в спорте препаратов и методов

Правительство России утвердило перечень запрещенных для использования в спорте субстанций и методов, за склонение к применению которых предусмотрена уголовная ответственность.
В список запрещенных субстанций вошли анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма. В перечень запрещенных методов включены манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг.
Полный перечень препаратов и методов опубликован на сайте правительства РФ.
Как отмечается в пояснении к постановлению, «принятое решение будет способствовать снижению риска возникновения нарушений антидопинговых правил спортсменами, повышению ответственности тренера, специалиста по спортивной медицине или другого специалиста в области физической культуры и спорта».
Уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию запрещенных препаратов и методов была введена в ноябре 2016 года.
Полный перечень препаратов и методов опубликован на сайте правительства РФ.
Как отмечается в пояснении к постановлению, «принятое решение будет способствовать снижению риска возникновения нарушений антидопинговых правил спортсменами, повышению ответственности тренера, специалиста по спортивной медицине или другого специалиста в области физической культуры и спорта».
Уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию запрещенных препаратов и методов была введена в ноябре 2016 года.
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