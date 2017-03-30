НАТО откроет офис в Кишинёве к лету

Североатлантический альянс в ближайшее время откроет офис связи в Кишинёве, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.

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По словам Столтенберга, офис связи НАТО в Кишинёве будет представлять собой «маленькую дипломатическую миссию только с гражданским персоналом».



Генсек НАТО также отметил, что офис открывается в связи с запросом властей Молдавии, и напомнил, что у Североатлантического альянса подобные офисы есть во многих странах, включая Россию.



Йенс Столтенберг: «Он поможет содействовать нашему практическому сотрудничеству».



Молдавский премьер в свою очередь добавил, что офис НАТО в Кишинёве должен начать работу к лету.



Столтенберг также подчеркнул, что НАТО полностью уважает и соблюдает нейтралитет Молдавии, и он не мешает укреплять партнерство.



Йенс Столтенберг: «НАТО никогда не навязывает свои программы или действия. Наше сотрудничество ведется на добровольной основе. Мы полностью уважаем и соблюдаем нейтралитет Молдавии. Он упоминается в тех документах, на основе которых ведется наше сотрудничество. Молдавия — нейтральное государство. В этом нет никаких сомнений».



Соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишинёве Филип и Столтенберг подписали в ноябре 2016 года. При этом президент страны Игорь Додон, считающий открытие офиса НАТО «вызовом для всего молдавского общества», обещал добиться его закрытия.