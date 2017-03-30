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  • 30.03, 12:25

    Умер лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

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    • Фото: Ситников Николай / ТАСС
    Умер лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

    Умер лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

    Умер лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов
  • Фото: Ситников Николай / ТАСС

    • Знаменитый советский и американский физик скончался на 89-м году жизни.

    О смерти Нобелевского лауреата по физике Алексея Абрикосова сообщил бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов, передает «Эхо Москвы».

    Физику было 88 лет, он был академиком Российской академии наук, а также членом Национальной академии наук США и Лондонского королевского общества.

    Кроме того, Абрикосов был одним из основателей института теоретической физики имени Ландау. Ученый эмигрировал в США в 1991 году, а спустя восемь лет получил американское гражданство.

    Нобелевская премия по физике была вручена ученому в 2003 году за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей, которые он провел вместе с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом.

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