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  • 30.03, 10:53

    Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 142 тыс. человек

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    • Фото РИА Новости, Николай Хижняк
    Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 142 тыс. человек

    Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 142 тыс. человек

    Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 142 тыс. человек
  • Фото РИА Новости, Николай Хижняк

    • В апреле — июле 2017 года на военную службу будут призваны 142 тысячи человек. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Из указа президента РФ: «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2017 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 142 000 человек».

    Весной 2016 года по призыву в войска отправились 155 тысяч человек, осенью 2016 года — 152 тысячи человек.

    Накануне стало известно, что штатная численность Вооруженных сил РФ с 1 июля 2017 года вырастет примерно на 13 тысяч человек — до 1,9 миллиона. Из них один миллион — это непосредственно военнослужащие.

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