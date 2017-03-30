Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 142 тыс. человек

В апреле — июле 2017 года на военную службу будут призваны 142 тысячи человек. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из указа президента РФ: «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2017 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 142 000 человек».
Весной 2016 года по призыву в войска отправились 155 тысяч человек, осенью 2016 года — 152 тысячи человек.
Накануне стало известно, что штатная численность Вооруженных сил РФ с 1 июля 2017 года вырастет примерно на 13 тысяч человек — до 1,9 миллиона. Из них один миллион — это непосредственно военнослужащие.
Из указа президента РФ: «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2017 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 142 000 человек».
Весной 2016 года по призыву в войска отправились 155 тысяч человек, осенью 2016 года — 152 тысячи человек.
Накануне стало известно, что штатная численность Вооруженных сил РФ с 1 июля 2017 года вырастет примерно на 13 тысяч человек — до 1,9 миллиона. Из них один миллион — это непосредственно военнослужащие.
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