Москвичи сообщили о сбое на фиолетовой ветке метро в утренний час пик

#метро ткл от выхино в центр проблемы торчим в каждом перегоне. — Lignor (@Lign0r) March 30, 2017

@MoscowMetro стоим в тоннеле уже 3 минуты без объяснения причины. Огромная задержка на таганско-краснопрестненской линии. — Александр Анисин (@alexanderanisin) March 30, 2017

Пассажиры жалуются, что на юго-восточном участке фиолетовой ветки поезда на направлении в центр подолгу стоят в тоннелях, и никто не объясняет, в чем причина.Администрация московской подземки ситуацию пока не комментирует.Накануне вечером на Таганско-Краснопресненской линии поезда также ходили с увеличенным интервалом на участке от «Котельников» до «Текстильщиков». В метро произошедшее объяснили «инцидентом с пассажиром на станции „Кузьминки“».