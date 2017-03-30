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  • 30.03, 09:22

    Москвичи сообщили о сбое на фиолетовой ветке метро в утренний час пик

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    Москвичи сообщили о сбое на фиолетовой ветке метро в утренний час пик

    Москвичи сообщили о сбое на фиолетовой ветке метро в утренний час пик

    Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена в утренний час пик следуют с увеличенными интервалами.

    Пассажиры жалуются, что на юго-восточном участке фиолетовой ветки поезда на направлении в центр подолгу стоят в тоннелях, и никто не объясняет, в чем причина.






    Администрация московской подземки ситуацию пока не комментирует.

    Накануне вечером на Таганско-Краснопресненской линии поезда также ходили с увеличенным интервалом на участке от «Котельников» до «Текстильщиков». В метро произошедшее объяснили «инцидентом с пассажиром на станции „Кузьминки“».

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