Москвичи сообщили о сбое на фиолетовой ветке метро в утренний час пик

Поезда на
Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена в утренний час пик следуют с увеличенными интервалами.
Пассажиры жалуются, что на юго-восточном участке фиолетовой ветки поезда на направлении в центр подолгу стоят в тоннелях, и никто не объясняет, в чем причина.
Администрация московской подземки ситуацию пока не комментирует.
Накануне вечером на Таганско-Краснопресненской линии поезда также ходили с увеличенным интервалом на участке от «Котельников» до «Текстильщиков». В метро произошедшее объяснили «инцидентом с пассажиром на станции „Кузьминки“».
#метро ткл от выхино в центр проблемы торчим в каждом перегоне.— Lignor (@Lign0r) March 30, 2017
@MoscowMetro стоим в тоннеле уже 3 минуты без объяснения причины. Огромная задержка на таганско-краснопрестненской линии.— Александр Анисин (@alexanderanisin) March 30, 2017
Восемь минут едем от рязанки до кузьминок… еще не доехали. #метро #тлк #таганско-краснопресненская— Вероничка Stella (@Defoliatio) March 30, 2017
Администрация московской подземки ситуацию пока не комментирует.
Накануне вечером на Таганско-Краснопресненской линии поезда также ходили с увеличенным интервалом на участке от «Котельников» до «Текстильщиков». В метро произошедшее объяснили «инцидентом с пассажиром на станции „Кузьминки“».
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