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  • 30.03, 07:51
    Жертвами масштабных наводнений в Перу стали почти 100 человек. Перу, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жертвами масштабных наводнений в Перу стали почти 100 человек

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    Жертвами масштабных наводнений в Перу стали почти 100 человек

    Жертвами масштабных наводнений в Перу стали почти 100 человек

    Жертвами масштабных наводнений в Перу стали почти 100 человек
    • Фото Associated Press © 2017, Martin Mejia

      • Наводнения в Перу признано самыми масштабным стихийным бедствием в регионе за несколько десятилетий.

      Число жертв наводнений в Перу продолжает расти. По последней информации национального центра по действиям в чрезвычайных ситуациях Перу, подтверждена гибель 97 человек.

      На севере южноамериканской страны 200 тысяч домов оказались погребены под оползнями или попросту смыты. 10 тысяч жителей заранее эвакуировали из опасных зон. Однако многие уехать не успели.

      На восстановление разрушенной инфраструктуры власти уже выделили 760 миллионов долларов, но, скорее всего, этого хватит лишь на первоочередные задачи. А синоптики тем временем предупреждают о «мрачных перспективах»: дожди в регионе будут идти еще как минимум две недели.

      По мнению экспертов, столь масштабные наводнения были вызваны воздействием климатического феномена Эль-Ниньо в Тихом океане.

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