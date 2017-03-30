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  • 30.03, 06:20

    В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали десятки человек

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    В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали десятки человек

    В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали десятки человек

    В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали десятки человек
  • Фото: @ANINewsUP/ twitter.com

    • Около двух десятков человек получили ранения в результате железнодорожной катастрофы в Индии.

    Как передает телеканал NDTV, железнодорожная авария случилась глубокой ночью (около 4:30 по московскому времени) в 270 километрах от столицы штата Уттар-Прадеш Лакхнау.

    С рельсов сошли не менее восьми вагонов пассажирского поезда. По предварительной информации, ранения получили 18 человек. Из них шестеро находится в крайне тяжелом состоянии. Пострадавших доставляют в больницы.

    Причины аварии пока не установлены, началось расследование.

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