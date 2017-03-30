В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали десятки человек

Около двух десятков человек получили ранения в результате железнодорожной катастрофы в Индии.
Как передает телеканал NDTV, железнодорожная авария случилась глубокой ночью (около 4:30 по московскому времени) в 270 километрах от столицы штата Уттар-Прадеш Лакхнау.
С рельсов сошли не менее восьми вагонов пассажирского поезда. По предварительной информации, ранения получили 18 человек. Из них шестеро находится в крайне тяжелом состоянии. Пострадавших доставляют в больницы.
Причины аварии пока не установлены, началось расследование.
С рельсов сошли не менее восьми вагонов пассажирского поезда. По предварительной информации, ранения получили 18 человек. Из них шестеро находится в крайне тяжелом состоянии. Пострадавших доставляют в больницы.
Причины аварии пока не установлены, началось расследование.
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