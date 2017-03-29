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  • 30.03, 00:18

    В ДТП на башкирской трассе погибли 3 человека

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    В ДТП на башкирской трассе погибли 3 человека

    В ДТП на башкирской трассе погибли 3 человека

    Полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии.

    Как сообщили в ГИБДД, автокатастрофа произошла около 23:00 по местному времени (21:00 по Москве).

    Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Республике Башкирия: «В Краснокамском районе на 84 км автодороги Дюртюли — Нефтекамск столкнулись ВАЗ-2110 и LADA Kalina. В результате аварии оба водителя транспортных средств и пассажир LADA скончались на месте происшествия».

    В страшной автокатастрофе выжил только один из пассажиров LADA Kalina, пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники дорожной полиции.

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