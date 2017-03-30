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  • 30.03, 09:23
    В Камбодже вызволили 11 слонов из воронки от бомбы. Камбоджа, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Камбодже вызволили 11 слонов из воронки от бомбы

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    В Камбодже вызволили 11 слонов из воронки от бомбы

    В Камбодже вызволили 11 слонов из воронки от бомбы

      Общество защиты природы (Wildlife Conservation Society) обнародовало видеозапись спасательной операции, которую провели в национальном парке в провинции Мондолькири у границы с Вьетнамом.

      Эта история произошла в Камбодже еще неделю назад, но известно о ней стало только сейчас. Как сообщается на сайте Общества защиты природы, в национальном парке в воронку времен вьетнамской войны попало стадо диких слонов. Огромная яма была наполнена грязью и животные увязли. 11 слонов провели в смертельной ловушке несколько суток.

      Тревогу подняли местные жители, которые и вызвали спасателей. С одной стороны воронки выкопали специальный уклон, по которому слоны смогли выбраться. Одного из 11 ослабевших животных волонтеры извлекли из ямы при помощи лебедок.

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