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  • 29.03, 22:46

    Во Внуково таможенники нашли у пассажира 46 нелегальных iPhone

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    Во Внуково таможенники нашли у пассажира 46 нелегальных iPhone

    Во Внуково таможенники нашли у пассажира 46 нелегальных iPhone

    Во Внуково таможенники нашли у пассажира 46 нелегальных iPhone
  • Фото: vnk.customs.ru

    • В аэропорту Внуково задержали гражданина РФ, который пытался ввезти десятки контрафактных смартфонов.

    У пассажира, прибывшего из ОАЭ и решившего пройти по зеленому коридору, во время таможенного досмотра нашли 46 смартфонов iPhone6 и iPhone5s без аксессуаров и упаковки. Мужчина объяснил, что купил гаджеты, чтобы восстановить и продать их. Стоимость смартфонов составила 806 тысяч рублей.

    Таможенники не смогли подтвердить подлинность устройств, в связи с чем был направлен экспертный запрос официальному представителю Apрle. Там сообщили, что устройства являются контрафактными.

    Как отметили во Внуковской таможне, в отношении мужчины возбуждено административное дело по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

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