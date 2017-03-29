Во Внуково таможенники нашли у пассажира 46 нелегальных iPhone

В аэропорту Внуково задержали гражданина РФ, который пытался ввезти десятки контрафактных смартфонов.
У пассажира, прибывшего из ОАЭ и решившего пройти по зеленому коридору, во время таможенного досмотра нашли 46 смартфонов iPhone6 и iPhone5s без аксессуаров и упаковки. Мужчина объяснил, что купил гаджеты, чтобы восстановить и продать их. Стоимость смартфонов составила 806 тысяч рублей.
Таможенники не смогли подтвердить подлинность устройств, в связи с чем был направлен экспертный запрос официальному представителю Apрle. Там сообщили, что устройства являются контрафактными.
Как отметили во Внуковской таможне, в отношении мужчины возбуждено административное дело по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».
Таможенники не смогли подтвердить подлинность устройств, в связи с чем был направлен экспертный запрос официальному представителю Apрle. Там сообщили, что устройства являются контрафактными.
Как отметили во Внуковской таможне, в отношении мужчины возбуждено административное дело по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».
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